I candidati sindaco si presentano: «Sono Ciro D’Alò»

Il 3 e 4 ottobre prossimi, tra poco meno di un mese, gli elettori si recheranno alle urne per scegliere il sindaco che guiderà l’amministrazione comunale di Grottaglie per il prossimo quinquennio.



Una sfida importante che vede competere cinque candidati, ciascuno con la sua storia, il suo programma, le sue idee e le motivazioni che lo hanno portato a confrontarsi in una sfida impegnativa ed importante.



Ciascuno di loro ha il suo stile, i suoi valori, le sue esperienze. Ciascuno di loro porta nella sua candidatura una idea di quello che dovrà diventare la città di Grottaglie nel prossimo quinquennio.



Per consentire agli elettori grottagliesi di conoscere meglio i candidati alla carica di sindaco, abbiamo chiesto loro di scrivere una loro presentazione, un breve profilo della propria candidatura ed i principali motivi che hanno motivato la loro scelta. Un modo diretto e sincero di raccontare, chi sono, da dove provengono e quali sono i valori ed i principi in cui si riconoscono e le idee ed i programmi che intendono portare avanti.



Ciro D'Alò, sostenuto dalla coalizione “Grottaglie Next”, ci racconta di sé, quale è il suo programma, le idee che intende portare avanti e la maniera di farle diventare realtà.