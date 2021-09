Il dottor Vincenzo Lenti nasce a Grottaglie il 27 febbraio del 1953. Sposato con Milena, avvocato e padre di due figlie, Beatrice e Giulia, è Medico Specialista Fisiatra da anni impegnato tra l’attività ambulatoriale presso l’ASL (in passato anche all’UTR) e lo studio professionale. È socio-fondatore dell’A.I.D.O. (Associazione italiana per la donazione degli organi) e sostenitore ANT.

Politicamente nasce e cresce al fianco dello zio, prof. Mario Lenti, pioniere del civismo cittadino nel 1969. Dopo alcune brevi esperienze, alla fine degli anni novanta s’iscrive ad “Alleanza Nazionale” e ne diviene il presidente del circolo tricolore locale fino allo scioglimento del partito e della sua confluenza nel PDL.

In queste elezioni amministrative del 2021, è candidato Sindaco per “Fratelli d’Italia” partito a cui si è iscritto. Una scelta definita da lui stesso come: “l’unica candidatura politicamente identitaria”.

“Mettiamo al primo posto il lavoro e le imprese, perché senza prospettiva di lavoro continuerà inesorabilmente lo spopolamento grottagliese. E’ urgente e necessario cambiare strategia e modo di porsi nei riguardi dei singoli imprenditori, dei gruppi industriali, dei protagonisti internazionali e di tutti i soggetti economici che solo se adeguatamente supportati, riusciranno a realizzare i propri obiettivi aziendali generando positive ed importanti ricadute sul territorio. L’ incremento della crescita economica e sociale non può prescindere da un nuovo approccio sistemico, moderno ed efficace, che faciliterà la nascita di proficue collaborazioni con le PMI, le Associazioni di Categoria, gli Organi Datoriali e le Rappresentanze Sindacali. L’Amministrazione Comunale, così come la intendiamo noi, dovrà diventare un partner credibile ed autorevole, che si impegna e si prodiga quotidianamente se necessario, anche attraverso la riorganizzazione della macchina amministrativa di settore, che solo così potrà confrontarsi con queste realtà con vero spirito di servizio e con fare proattivo. Ci impegneremo a garantire sul territorio una rete di servizi ed interventi per rispondere alle situazioni di bisogno e difficoltà, di sicurezza e tranquillità dei cittadini.”